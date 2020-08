Questo pomeriggio intorno alle ore 14,30 un dipendente del Comune di Faenza stava pulendo diversi tabelloni elettorali, in vista delle prossime elezioni amministrative, all’interno di un magazzino. Per cause ancora da verificare, i tabelloni sono caduti addosso all’uomo, causandogli la frattura di una gamba, rimasta incastrata tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica che hanno trasportato l’uomo ferito all’ospedale di Faenza con un codice 3 di massima gravità.