Grave incidente nella mattinata di venerdì a Conselice, sul viadotto in via Pontiroli, nei pressi dell’incrocio con via Predola. Scrontro fra tre auto sulla cui dinamica dovranno indagare gli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna. Paura in particolare per gli occupanti di una Volvo V40, che ha sfondato il guardrail finendo nel canale sotto la strada.