Il 16 febbraio scorso si è svolto un sopralluogo a Pieve Cesato, a cui hanno partecipato gli assessori Fabbri, Bosi e Barzaglia e alcuni rappresentanti della frazione, per valutare quali fossero le misure migliori per contrastare l’elevata velocità dei veicoli che percorrono Via Accarisi, con gravi problemi di sicurezza stradale, in particolare per la vicinanza con le sedi di un asilo, della chiesa parrocchiale e di alcuni circoli.

“A seguito del confronto sul posto, richiesto da Faenza Cresce, si è convenuto che il miglior dissuasore di velocità fosse l’installazione di una rotonda, in corrispondenza dell’incrocio stradale tra Via Accarisi e Via Castellina, proprio di fronte alla Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista” evidenzia la lista civica che ha depositato un’interrogazione per conoscere l’evoluzione del possibile progetto.

“Dopo il sopralluogo, poiché si tratta di un incrocio tra una strada comunale e una provinciale, gli assessori si sono impegnati, nei mesi seguenti, a raccogliere informazioni ed intraprendere un dialogo con la Povincia, volto a capire se si potesse realizzare quest’opera.

A distanza di alcuni mesi, il Gruppo Consiliare Faenza Cresce, nel corso del Consiglio Comunale del 30 settembre 2021, ha presentato un’interpellanza all’Assessore di competenza, per avere riscontro e aggiornamento sulla realizzazione della rotonda ed in particolare: - se è stato aperto un tavolo di confronto con la Provincia;

– se la Provincia condivide la necessità di contrastare la pericolosità dovuta all’elevata velocità in Via Accarisi a Pieve Cesato;

– se ci sono degli aggiornamenti in merito alla realizzazione della rotonda a Pieve Cesato nell’incrocio tra Via Accarisi e Via Castellina”.