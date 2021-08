Alta colonna di fumo a Lido Adriano nel pomeriggio di mercoledì. Un incendio si è sviluppato nell’area a sud del centro abitato, vicino la spiaggia. A fuoco sono andate alcune sterpaglie, poi le fiamme hanno interessato la vegetazione circostante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri Forestali. La zona dell’incendio non era facilmente raggiungibile dai tradizionali mezzi ed è stato necessario più tempo del previsto, e l’impiego di un mezzo fuoristrada, per raggiungere il nucleo del rogo, fortunatamente già ampiamente circoscritto, e spegnerlo. La colonna di fumo invece si è elevata alta ed era ben visibile da chilometri di distanza.

Le operazioni di spegnimento sono terminate intorno alle 16.45, dopodiché è iniziata l’indagine per capire le cause che hanno originato le fiamme. Non si registrano feriti.