Il Sindaco di Russi, Valentina Palli, l’Assessore Mirco Frega e l’Amministratore Unico dell’impresa Spadhausen, Elia Spadoni, hanno inaugurato il collegamento alla rete con fibra ottica FTTH, cioè Fiber-To-The-Home (“fibra fino a casa”), nella zona artigianale di Russi, in via Gallignani.

All’inaugurazione, oltre ai rappresentati dell’Ente Pubblico, erano presenti i rappresentanti di alcune aziende del territorio che già hanno sottoscritto il contratto e ottenuto il nuovo collegamento alla fibra ottica, fra gli altri anche Corrado Pignatto dell’Azienda Fochista srl, una delle prime ad aver aderito.

L’azienda Spadhausen ha reso possibile il collegamento con la fibra ottica per le attività artigianali contribuendo così a realizzare un importante obiettivo dell’Amministrazione quale il superamento del divario digitale nel territorio comunale.

“Alcune delle prime aziende ad attivare il servizio – commenta Pietro Bello referente per Spadhausen – sono state la Quick Lighting spa e la Ditta DMO spa. L’obiettivo della Spadhausen è quello di fornire un servizio ottimale e sicuro e di estendere i benefici della fibra ottica anche alle altre aziende del territorio”.

Con tali tecnologie i residenti e le aziende della zona in questione avranno a disposizione un collegamento digitale in fibra ottica ultraveloce, fino ad oltre 1Gigabit in download.

Ciò significa streaming TV e servizi, come, ad esempio, home banking e altri divenuti oggi ormai indispensabili nella vita e nelle attività quotidiane di famiglie e aziende.