Lite fra due colleghi finisce con un uomo ricoverato in ospedale al Bufalini in gravi condizioni dopo essere stato raggiunto da alcuni fendenti, ferito dalle lame di grosse forbici da tappezziere. È successo ieri pomeriggio a Faenza, in via de Crescenzi, in un’azienda. 43 anni il ferito, 55 anni il suo aggressore, entrambi di origine cinese. Fra i due sembra non ci fosse un buon rapporto, contrasti già in precedenza sui quali adesso sta indagando la Polizia. Non è però ancora chiaro il motivo alla base della nuova lite.