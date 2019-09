Oggi il sindaco Michele de Pascale parteciperà all’assemblea degli associati del centro sociale Le Rose; oltre che per confrontarsi sui temi all’ordine del giorno, l’incontro sarà occasione anche per approfondire il progetto relativo ai lavori di ampliamento, approvato a dicembre 2018 dalla giunta e che prevede una spesa complessiva di 400mila euro di cui 150 mila a carico del centro. La partenza dei lavori è prevista entro fine ottobre – inizio novembre.

“È sempre una gran bella soddisfazione – dichiara il sindaco Michele de Pascale – assistere a progetti di ampliamento e ammodernamento di realtà come quella del centro sociale Le Rose, punti di riferimento per il territorio, collettori di buone pratiche, luoghi di condivisione, solidarietà, accoglienza e aggregazione. Ancora più bello è vedere un progetto realizzarsi con la partecipazione e la collaborazione fattiva dell’amministrazione in concerto con i soggetti protagonisti del territorio”.

Il progetto, tenuto conto delle necessità dell’associazione che attualmente gestisce il centro sociale Le Rose, prevede la realizzazione di una sala polivalente, di un blocco di servizi igienici a uso della sala e del centro stesso, tra cui un servizio igienico per diversamente abili e un servizio igienico/spogliatoio riservato alla cucina.

L’edificio di progetto avrà un solo piano fuori terra con una superficie utile pari a 210 metri quadri.

La sala polivalente, di 142 metri quadri di superficie, è stata concepita come locale di trattenimento con una capienza non superiore alle 100 persone e sarà compartimentata in modo che le strutture portanti e quelle separanti possiedano adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco.

Saranno realizzate tre uscite di sicurezza di ampiezza pari a 160 cm ciascuna, in posizioni contrapposte e verranno installati estintori a polvere in numero adeguato.

L’ampliamento di progetto sarà dotato della necessaria illuminazione ordinaria e di sicurezza con un impianto di rivelazione incendi. Nella sala sarà anche presente un impianto di video proiezione e plafoniere a LED.

Nella stessa sala saranno inoltre installati un impianto di riscaldamento/raffrescamento in pompa di calore ed un impianto di ricambio aria con recuperatore di calore che verrà posizionato nel controsoffitto. Si coglierà l’occasione per sostituire il vecchio generatore di calore ormai obsoleto e installare un nuovo generatore di calore a condensazione che riscalderà la parte esistente del centro sociale ed il nuovo blocco di servizi igienici.

Verranno realizzate le predisposizioni di un impianto fotovoltaico da 5 kW di picco con superficie captante pari a 24 metri quadri e di un impianto solare termico con superficie cantante pari 10 metri quadri.

Gli infissi esterni saranno realizzati in alluminio a taglio termico e vetri di sicurezza con adeguate prestazioni termoisolanti, inoltre le pareti perimetrali verranno coibentate con isolamento a cappotto.

È prevista la realizzazione di una bussola per un agevole ingresso alla sala e l’installazione dell’illuminazione ordinaria e di sicurezza all’esterno dell’ampliamento di progetto.

Verranno rifatte ex novo, potenziandole, le linee dell’acqua, del gas e della corrente elettrica e, relativamente all’ ampliamento, realizzate nuove fognature per le acque bianche e per le acque nere.

Approfittando dell’intervento, si realizzerà ex novo anche la fognatura della cucina che confluirà nel nuovo tratto di fogna nera.

Durante gli interventi i fabbricati che si trovano nel lotto continueranno ad essere utilizzati, cioè il Lazzaretto, in cui si trovano una sala musica e una sala polifunzionale, l’ Anffas in cui si svolgono attività per i giovani diversamente abili e lo stesso centro Le Rose.

Il centro sociale Le Rose è una APS (Associazione di promozione sociale) autogestita, costituitasi il 1° dicembre 1996, con lo scopo di svolgere attività di utilità sociale in favore di associati e di terzi. Si tratta di un punto di aggregazione nel territorio per andare incontro alle persone anziane o disagiate, per contrastare solitudine ed emarginazione e favorire relazioni sociali e amichevoli. Possono essere soci tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.

Il centro sociale Le Rose è affiliato all’associazione nazionale ANCeSCAO.