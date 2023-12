La spesa dei consumatori in Emilia-Romagna per i regali di Natale arriverà a 700 milioni, con un incremento di circa l’11% rispetto al 2022.

Lo prevede Confcommercio regionale: “Nell’ ultimo mese – dice il presidente Enrico Postacchini – abbiamo registrato una crescita di fiducia di famiglie ed imprese che va ad attenuare gli effetti negativi di una ancora elevata, seppur in calo, inflazione.

Anche a fronte di un buon movimento rilevato nei negozi nelle ultime settimane, siamo ottimisti per le vendite in questi giorni precedenti il Natale, vendite sostenute anche da un consistente flusso turistico”.

Per i regali gli acquisti si concentrano soprattutto sui prodotti enogastronomici che rappresentano il 72,7%. Seguono poi giocattoli (50,1%), prodotti di bellezza (49,6%), abbigliamento (49,4%) e libri (41,6%). Tra i regali che registrano l’incremento maggiore rispetto all’anno scorso si segnalano i prodotti per la cura della persona (+8,6%), i gioielli (+7,9%) e i trattamenti di bellezza (+6,7%); carte regalo e abbonamenti a piattaforme streaming risultano, invece, i regali più acquistati online. “Negli ultimi mesi la frenata dell’economia – continua Postacchini – ha particolarmente inciso sul consumo interno, mettendo in forte difficoltà soprattutto il negozio di vicinato: anche per questo motivo l’andamento delle vendite natalizie sarà determinante per molte attività, vista l’incidenza percentuale che questo periodo rappresenta per il fatturato annuale”. (Ansa)