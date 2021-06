Erano le 20 circa di un normale servizio di controllo del territorio quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia manfreda hanno tratto in arresto un 28enne di origini albanesi, residente in centro a Faenza, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Militari della locale Aliquota Radiomobile stavano transitando tra Piazza Dante e Parco Mita, quando hanno notato e fermato un ragazzo a bordo di una Volkswagen. La perquisizione all’interno dell’autovettura ha dato subito esito positivo e i militari dell’Arma hanno rinvenuto un panetto di 50 grammi di

cocaina. A quel punto, visto l’ingente quantitativo, i Carabinieri hanno deciso di proseguire la perquisizione anche all’abitazione di residenza del 28enne, ove hanno rinvenuto 10 grammi di hashish e 4 di marijuana. La droga è stata sequestrata e l’uomo è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, come disposto dal pm di turno, Cristina D’Aniello. L’arresto è stato convalidato dal gip, Andrea Chibelli, che gli ha comminato l’obbligo di dimora. Sono stati chiesti i termini a difesa.