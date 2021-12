Il turismo si è fermato anche a Ravenna. Alcune realtà potrebbero chiudere a gennaio per poi riaprire a marzo | VIDEO

Il turismo si è fermato anche a Ravenna. Tutta la provincia riflette la situazione italiana. Se fino a qualche settimana fa si coltivava l’opportunità di riuscire ad avere un dicembre positivo, oggi la situazione si è completamente capovolta. A febbraio saranno 2 anni di convivenza con la pandemia per le strutture ricettive e alcune realtà potrebbero chiudere per poi non riaprire. In molti però sperano di riuscire ad avere una ripartenza a marzo, col termine dell’inverno, per poi affrontare una buona Pasqua ad aprile.