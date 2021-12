Si sono festeggiati, nella struttura Il sole del Sorriso, i 101 anni di Iolanda. Iolanda, rimasta vedova prematuramente, ha cresciuto i tre figli con armonia e coesione familiare. Parrocchiana della chiesa di san Giovanni Battista e in gioventù amante dei vestiti da sera e del ballo, tutti i giorni pratica 15 minuti di bicicletta . Iolanda ha sei nipoti, tra questi la poetessa ravennate Alessandra Maltoni che le ha dedicato per i 101 anni i versi “ danzare” pubblicati sull’antologia Poeti Contemporanei del 2006.

I familiari ringraziano la residenza per anziani per le attenzioni e l’affetto per gli ospiti.