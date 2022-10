1 euro speso per Argillà ha generato 5 euro a favore del territorio

Ogni euro speso per Argillà ha generato 5 euro a favore del territorio. I numeri certificano il successo della fiera internazionale della ceramica di Faenza. 1 milione e 92 mila euro l’incasso stimato per le imprese faentine che si occupano di ospitalità, ristoriazione e commercio durante i tre giorni della mostra mercato. Reso pubblico lo studio condotto da JFC sul valore economico e culturale della manifestazione. Le interviste agli espositori, alle strutture ricettive, ai bar, ai ristoranti, a negozi e operatori culturali hanno portato a registrare un risultato ottimo e un indice di gradimento che sfiora il massimo dei voti (in generale tra l’8 e il 9 su una scala da 1 a 10). 2100 euro l’incasso medio degli espositori, quasi 12 mila le presenze turistiche, anche se le provenienze dall’estero sono state dimezzate, a causa della pandemia e della crisi internazionale che ha portato all’assenza di delegazioni dalla Russia e dall’estremo oriente, soprattutto da Cina e Giappone.