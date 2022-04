Torna in presenza l’orientamento universitario: ai Salesiani mattinata dedicata agli studenti delle superiori | VIDEO

Tornano le giornate di orientamento universitario. Si riparte da Faenza, con gli studenti delle scuole superiori della città in visita ai Salesiani dove il Campus ravennate dell’Università di Bologna organizza i corsi di laurea di Infermieristica e Logopedia, ai quali si aggiunge il corso di laurea di Chimica e Tecnologia per l’Ambiente e i Materiali in via Granarolo e Viticoltura ed Enologia a Tebano, in collaborazione con Cesena. Invitati alla mattinata di orientamento strutturata da Faventia Sales anche l’Isia di Faenza e il corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore del prodotto ceramico. A colloquio con gli studenti anche gli imprenditori del territorio all’interno di una mattinata animata anche dalla musica della Scuola Sarti.