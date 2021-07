“La questione dell’avvio della prima classe della scuola primaria di Castiglione di Ravenna – dichiara il sindaco Michele de Pascale – ha trovato l’epilogo positivo per cui tutti insieme, a partire dal territorio e dalle famiglie coinvolte, abbiamo lavorato.

La scuola e le famiglie stanno compiendo i passaggi che mancano per concretizzare questo risultato, ovvero la riunione del Consiglio di Istituto per destinare le risorse aggiuntive di organico potenziato concesse dall’Ufficio scolastico regionale alla composizione della classe e la comunicazione alle famiglie che verranno informate e aggiornate sull’avvio del prossimo anno scolastico.

Il nostro ringraziamento va alle famiglie e a tutte le espressioni del territorio, per aver dimostrato un grande senso di appartenenza alla scuola e al paese, all’Ufficio scolastico e alla dirigenza della scuola stessa, che hanno reso possibile questo esito, ascoltando le istanze che in questi lunghi mesi di dialogo abbiamo rappresentato ad ogni livello.

Questo risultato porta con sé certamente un impegno che dobbiamo assumerci con la comunità di Castiglione, ovvero lavorare in sinergia con il territorio, i comuni limitrofi e le famiglie perché il bacino di iscrizioni dei prossimi anni scolastici si mantenga quanto più possibile integro e indirizzato sul plesso di Castiglione, limitando le mobilità in uscita verso altre scuole, così da non dover più rischiare di perdere future classi.

Per fare questo deve essere costante l’ascolto dei bisogni delle famiglie e la costruzione condivisa tra tutta la rete educativa e territoriale di servizi e progetti che possano sempre di più rispondere alle mutevoli esigenze e rendere sempre più qualificata l’offerta di una scuola che per noi è già un’eccellenza, sulla quale vogliamo investire sia in termini di risorse sull’edilizia scolastica che sulla qualificazione complessiva dell’offerta formativa.

Raggiungere l’obiettivo del mantenimento della prima classe a Castiglione era per noi infatti assolutamente fondamentale, considerando l’impegno che ci siamo assunti mettendo a bilancio per il 2022 la realizzazione della nuova scuola elementare”.