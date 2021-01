Il Sindaco Isola al Capitolo Maioliche di Faenza

Una media di 50 imprenditori nei primi venerdì del 2021 al meeting online del venerdì mattina del Capitolo BNI Maioliche di Faenza. Gennaio si è aperto con grande soddisfazione dei membri che hanno visto presenti, fra gli altri, il National Director BNI Italia Paolo Mariola e il Sindaco di Faenza Massimo Isola. Il Capitolo faentino nel 2020 ha superato gli 800mila euro di fatturato e per le performance scambiate ha raggiunto il primo posto in Emilia-Romagna e l’11° posto in Italia su 373 capitoli italiani. BNI (Business Network International) è l’organizzazione che segna il maggior successo nello scambio di referenze e si basa sul principio del “givers gain” (dare per ricevere). Fu proprio Paolo Mariola a fondare BNI in Italia nel 2003, un metodo diffuso del “passaparola” nato nel 1985 negli USA. Il National Director ha elogiato il Capitolo Maioliche che in controtendenza, in un anno difficile come il 2020, è cresciuto in membri e risultati. “La resilienza è la capacità di reagire insieme e superare eventi traumatici e periodi complicati. Ritrovare il senso del “come posso aiutarti” e darne seguito con coesione e solidarietà” – questo il messaggio di Mariola. “Un gruppo interessante che ha compreso come si uscirà da questa situazione complessa facendo squadra” – ha sottolineato il Sindaco di Faenza, Massimo Isola – “noi oggi dobbiamo fare più comunità, ho visto, in questa partecipazione, tanta voglia di fare e di rimboccarsi le maniche e ricostruire, non da soli, ma insieme”. I risultati eccellenti del 2020 sono confermati dai primi numeri del 2021 con oltre 180mila euro di fatturato e 80 referenze scambiate in pochi giorni. Un lavoro che è possibile grazie al Comitato di Gestione presieduto da Laura Emiliani e con la collaborazione di tutti, in particolare, nell’ultimo periodo, di Alessandro Drei, Maurizio Benati, migliori networker del mese di dicembre ed Emanuela Cantagalli, migliore networker del 2020. Per partecipare ad una riunione e per ulteriori informazioni è attiva la pagina facebook: https://www.facebook.com/bnimaiolichefaenza/