Giovedì 6 agosto il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha incontrato, insieme alla giunta, la pilota lughese Annalaura Galeati, reduce da un terzo posto in Formula Class Junior. L’incontro è stato l’occasione per portare ad Annalaura le congratulazioni di tutta la comunità per i recenti risultati ottenuti.

Il 2 agosto scorso Annalaura ha infatti corso, unica donna in gara, sul circuito di Magione, in Umbria, ottenendo un quinto posto in Gara 1 e una terza posizione in Gara 2 (secondo posto nella categoria SuperJunior).

“La grande passione e tenacia che Annalaura mette in ogni gara l’hanno condotta a questi importanti risultati – ha detto Davide Ranalli -: un’atleta giovanissima che ha già raggiunto traguardi rilevanti in una disciplina tutt’altro che semplice. A lei vanno le congratulazioni di tutta l’Amministrazione comunale e della comunità lughese”.

Annalaura Galeati, 22 anni, gareggia con il MakyTeam-Imolamotorsport su un’autovettura Formula SuperJunior Maky FH214. La gara di Magione è stata la seconda dopo l’emergenza Covid-19. Un mese fa la pilota lughese aveva infatti corso nel circuito “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari (Pr). Nei prossimi mesi si svolgeranno invece le gare ad Adria, Monza, Cervasina e un ritorno a Varano de’ Melegari.

Le gare sono trasmesse in diretta televisiva sulla piattaforma Sky.