Il professore Orlando chiederà di studiare il poema ritrovato a Siviglia che canta la caduta dei Manfredi

Dopo il ritrovamento del manoscritto che narra la fine della signoria dei Manfredi, custodito nella Biblioteca Capitolare e Colombina di Siviglia, ora si tenterà di entrare in possesso del testo del poema cavalleresco, quanto meno in versione digitale, per studiarlo con la speranza poi di poter redigere un testo disponibile a tutti dove raccontare i versi che cantano l’arrivo in città dell’armata guidata dal duca Cesare Borgia, il Valentino, l’invito ad arrendersi e l’attaccamento di Faenza alla propria storia e alla signoria dei Manfredi.