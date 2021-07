Il presidente della Regione Stefano Bonaccini premia le atlete e lo staff del Faenza Basket Project

Nuovo momento di festa per il Faenza Basket Project, oggi ricevuto in Regione dal Presidente Stefano Bonaccini che ha premiato la squadra per aver raggiunto l’A1. A rappresentare la formazione di pallacanestro femminile di Faenza che in pochi anni è passata dalla B al massimo campionato erano presenti le giocatrici Cristina Bassi, Federica Franceschelli e Rachele Porcu, il presidente Mario Fermi, la vicepresidente Giovanna Grilli e Cristina Bassi dello staff tecnico. La squadra è stata accompagnata a Bologna dall’amministrazione comunale (presenti il sindaco Massimo Isola e il vicesindaco Andrea Fabbri) e dai consiglieri regionali faentini (Manuela Rontini e Andrea Liverani).