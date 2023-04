Grande partecipazione e attenzione per la “Pasqua dello Sportivo”, evento organizzato dal Panathlon Club Faenza con il CSI– Centro Sportivo Italiano e ANSPI e la collaborazione della Diocesi di Faenza-Modigliana. Dopo la Santa Messa celebrata nella Basilica Cattedrale, si sono svolte le premiazioni nel cortile della Curia Vescovile dove sono state consegnate, ad alcuni sportivi del comprensorio, una targa ricordo, per meriti acquisiti nell’attività svolta.

Applausi quindi ai premiati: gli allenatori Pierangelo Chiarini (pallamano), Francesco “Gerry” Serasini (calcio), Hassan M.Jama (sport disabili), i dirigenti sportivi Nerio Bosi (tiro a segno), Maurizio Solaroli (CAI), Imerio Calderoni, Gian Franco Bertaccini (San Cassiano), Massimiliano Zaccarini(Marradi), Loretta Masi (pallavolo), Roberto Dotti (calcio), gli arbitri Luca Toni (volley) e Mauro Casamenti (calcio).

I premi per “l’impegno sportivo”, alla presenza del vescovo Mario Toso e di don Tiziano Zoli che aveva officiato la messa in precedenza, sono stati consegnati da Martina Laghi assessore comunale allo sport, Claudio Sintoni presidente del Panathlon Faenza, Daniele Bandini presidente di Anspi, Alessandro Neri, numero uno del CSI Faenza con Ulisse Babini referente per l’evento e il consigliere regionale Giovanni Conti.