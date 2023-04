Chiusa a fine marzo la scadenza per la presentazione delle domande, la commissione si è trovata di fronte a 19 proposte: provenienti da ogni parte della Romagna e da compagini in larga parte composte da under 40, e spazianti su diversi ambiti economici (dall’energia al turiosmo, dal sociale alla cultura, tanto per citarne alcuni). Fra queste, sono state scelte appunto dieci idee, i cui proponenti verranno ora coinvolti in una prima fase operativa. Nelle prossime settimane, infatti, i gruppi finalisti potranno usufruire di un corso di formazione a distanza ed entreranno a far parte di un percorso di tutoraggio in modalità one-to-one, nel quale verranno affiancati dagli esperti di Legacoop e Federcoop Romagna per la messa a punto dei progetti di impresa e la stesura dei business plan.

Al termine di questa fase, entro fine giugno dovranno poi presentare la documentazione finale per l’accesso alla selezione del secondo step di valutazione, dal quale usciranno i quattro vincitori: ognuno dei quali avrà diritto a un contributo a fondo perduto di 12mila euro e a numerosi servizi gratuiti messi a disposizione dai promotori e dai partner, come l’accompagnamento alla costituzione in cooperativa da parte di Legacoop Romagna, l’iscrizione associativa per un anno, dodici mesi di servizi di consulenza e gestione di Federcoop Romagna, consulenze e prodotti specifici offerti da Assicoop Romagna, Bper Banca e Coopfond.

«Il progetto è alla sesta edizione consecutiva – sottolinea il responsabile di Coopstartup Romagna Emiliano Galanti – e siamo l’unico territorio in Italia a dare questa continuità, e la presenza anche quest’anno di 19 aspiranti neo cooperative conferma la validità dell’idea e del percorso proposto. Peraltro, sottolineo con soddisfazione il fatto che dalle sette idee premiate lo scorso anno si sono nel frattempo già costituite quattro cooperative e altre tre sono in via di costituzione».

«Nelle prime cinque edizioni — dice il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi — Coopstartup ha distribuito oltre 250mila euro a Forlì- Cesena, Ravenna e Rimini per la costituzione di nuove cooperative, a fronte della presentazione di più di 120 progetti. È la dimostrazione che la forma cooperativa è ancora molto apprezzata tra le nuove generazioni e non solo, in particolar modo per dare vita a imprese innovative e in linea con i principi di sostenibilità».

I promotori di Coopstartup Romagna

Coopstartup Romagna è promossa da Legacoop Romagna, Coop Alleanza 3.0 e Coopfond, con il patrocinio dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, il supporto di Camera di Commercio della Romagna, Camera di Commercio di Ravenna, BPER Banca, Federazione delle Cooperative di Ravenna, Federcoop Romagna e Assicoop Romagna Futura e in collaborazione con Alma Mater e WMF.

I partner tecnici sono AICCON, ART-ER AREA S3, Casa Bufalini, Cesena Lab, CIFLA, Colabora, Distretto informatico romagnolo, Incubatore Torricelli Faenza, Incubatore U-START Bassa Romagna, Piano Strategico di Rimini, Rimini Innovation Square, Romagna Tech, Tecnopolo Ravenna, Tecnopolo Forlì-Cesena.