Presentato ieri a cura della dott.ssa Marilanda Rizzo Pinna, restauratrice del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, alla presenza dell’Assessore alla cultura (e al Mosaico) Fabio Sbaraglia, del dirigente scolastico Paolo Taroni, dei Maestri di ieri e di oggi e degli allievi, alla Sede Severini del Liceo Artistico di Ravenna il progetto IL MOSAICO DELLA GAZZELLA, nell’ambito della Biennale di Mosaico 2023, un lavoro multidisciplinare con Borsa di Studio che coinvolge l’Indirizzo di Arti Figurative Mosaico e l’Indirizzo Multimediale del Liceo. Un mosaico antico rinvenuto nel quartiere ellenistico di Agrigento del quale gli allievi del Severini, per intercessione del prof. Giuseppe Lepore del Corso di Restauro dell’Alma Mater di Bologna – Campus di Ravenna, stanno realizzando la copia da posizionare in sito con l’organizzazione di un viaggio di istruzione per gli studenti coinvolti e di un evento culturale in Sicilia nell’aprile 2024. L’opportunità di confrontarsi con la complessa realtà di una Istituzione di tal portata è apparsa fin da subito altamente stimolante sia per gli insegnanti sia per gli allievi del Severini, e anche l’occasione di rivivere la grandezza del Corso di Restauro dell’Istituto d’Arte presente nella scuola dal 1984 al 1999 coordinato dal prof. Paolo Racagni.

La copia sarà realizzata nel Laboratorio di Mosaico della prof.ssa Elena Pagani con la consulenza dei Maestri restauratori ravennati.