Il giardino Amadesi si trasforma in una “palestra” a cielo aperto per studenti e cittadini

Il giardino Amadesi, situato in via San Giovanni Bosco, diventa una palestra a cielo aperto: nel parco sono stati infatti installati diversi attrezzi in cui è possibile allenarsi e praticare sport, anche seguendo gli esercizi illustrati nel pannello presente nell’area. Le nuove attrezzature, a disposizione di tutti i cittadini, permetteranno inoltre agli studenti delle scuole limitrofe di poter trascorrere l’ora di educazione fisica in uno spazio aperto e sicuro, opportunità importante considerata anche l’emergenza sanitaria. Questa mattina il giardino è stato visitato da un gruppo di ragazzi del Liceo classico e di Ragioneria, che hanno inoltre incontrato il sindaco Michele de Pascale.