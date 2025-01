Il Filo di Arianna organizza una nuova raccolta alimentare nel Comune di Alfonsine

Raccolta alimentare e abiti a Filo di Alfonsine, al confine fra le province di Ravenna e Ferrara. Qui l’associazione Il Filo d’Arianna ha organizzato un punto di distribuzione del materiale ricevuto in donazione in via Antonellini 2. Il 5 gennaio, dalle 9 alle 12, sarà organizzata la prima giornata di distribuzione dell’anno per le persone e le famiglie in difficoltà. Per chi volesse donare, invece, l’associazione è contattabile telefonicamente. Volontari e volontarie invece possono essere raggiunti anche durante i servizi di raccolta organizzati in determinati supermercati del territorio.

Contatti telefonici dell’associazione:

3470136168

3280304028