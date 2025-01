Il Comune di Ravenna, avvalendosi della collaborazione dell’Ufficio sistemi informativi territoriali e dell’Ufficio geologico e Protezione civile, ha recentemente sviluppato un’applicazione web (storymap) che ha come obiettivo la comunicazione e l’informazione verso i cittadini dei principali rischi potenziali, presenti sul territorio comunale e degli elementi che compongono il Piano di Protezione civile del Comune.

Alla nuova applicazione è possibile accedere dal link https://bit.ly/402C6YJ nella pagina della Protezione civile del sito del Comune e cliccando “Storymap”.

“La storymap – afferma l’assessore alla Protezione civile, Gianandrea Baroncini – è una tipologia di applicazione che utilizza la tecnologia GIS (Geographic Information System) per integrare efficacemente mappe, contenuti multimediali e testi in un solo contenitore, raggiungibile attraverso un’unica pagina web, dimostrandosi uno strumento efficace per contestualizzare, descrivere, approfondire temi specifici, dandogli una dimensione geografica che, senza il supporto di una mappa, sarebbe difficile comprendere. Rappresenta, inoltre, uno strumento adatto ai cittadini che, anche senza esperienze e competenze nell’utilizzo dei software GIS, possono essere guidati nella comprensione del nostro territorio”.

La storymap, dal titolo “I rischi potenziali per la popolazione nel comune di Ravenna: prevenzione e conoscenza”, guida il cittadino attraverso un percorso che, partendo dalla comprensione di cosa sia il rischio e da quale sia il principale strumento per la sua gestione a livello territoriale (il Piano di Protezione civile), informandolo sugli strumenti di “informazione” già disponibili e fruibili (sistema Alert System e portale Allerta Meteo Emilia-Romagna), lo introduce a quali siano i principali rischi potenziali cui il nostro territorio è soggetto.

In questa prima fase ci si è concentrati su rischio idraulico e rischio industriale.

Ciascuno dei due macro-temi è sviluppato nella storymap attraverso una sequenza di contenuti e mappe direttamente navigabili e interrogabili tramite l’applicazione. Oltre alla descrizione di cosa si intenda per rischio idraulico e rischio industriale e come siano rappresentate le pericolosità (Hazard) legate agli specifici rischi, vengono date informazioni sulle buone condotte da tenere in caso di eventi legati ad essi.

Inoltre, per ciascuno dei due ambiti sono state preparate delle specifiche web app, raggiungibili utilizzando i bottoni indicati, che permettono al cittadino di accedere a mappe specifiche su cui è possibile utilizzare alcuni strumenti di localizzazione, ricerca e filtro più evoluti.

Queste applicazioni web rappresentano un primo grado di approfondimento sulle tematiche descritte e danno la possibilità al cittadino di acquisire consapevolezza rispetto all’uso di strumenti webgis più complessi.

Lo stesso software verrà, inoltre, implementato internamente per sviluppare applicativi che, attraverso interrogazioni puntuali, diano informazioni immediate sugli esposti al rischio in caso di emergenze.

Fondamentale è stato, anche durante l’alluvione del 2023, conoscere gli elementi esposti al rischio idraulico nelle varie parti del territorio comunale dove, per diversi soggetti fragili, si era già preventivamente proceduto alle evacuazioni nei giorni antecedenti all’evento.