Lunedì 2 e martedì 3 maggio, al Cinema Italia, si torna indietro al 1976, anno in cui l’Italia del tennis vinse la Coppa Davis, unica volta nella storia. È sulla finale di quell’anno che si concentra il film: una finale che si giocò in casa del Cile, allora governato da Augusto Pinochet, portando all’epoca a molte polemiche: c’era chi sosteneva che la nazionale italiana avrebbe dovuto rifiutare di presentarsi, perdendo così a tavolino, e chi invece indicava nella vittoria sul campo il segnale più forte contro la dittatura di Pinochet.

Domenico Procacci, famoso produttore e fondatore di Fandango, si cimenta alla regia raccontando quel momento attraverso la testimonianza diretta dei protagonisti, tra i quali Adriano Panatta, Nicola Pietrangeli e Corrado Barazzuti – che in tempi recenti, da capitano, ha portato la nazionale femminile a quattro vittorie in Fed Cup – in un film già presentato al Torino Film Festival.

Grazie alla collaborazione con il Tennis Club Faenza, la proiezione di Una squadra si trasformerà in un evento: lunedì 2 maggio alle 21.00, infatti, il presidente del circolo Andrea Ciani presenterà e introdurrà il film, e non mancherà il contributo dell’avvocato Stefano Gaudenzi, vincitore nel 1959 del titolo italiano juniores e successivamente arrivato fino al quinto posto nel ranking italiano.

Una serata di cinema e storia del tennis, il racconto di una vicenda nella quale – come accaduto molte volte – lo sport si è fatto veicolo di un messaggio più alto e che, arricchita da aneddoti divertenti e dal ricordo di momenti emozionanti, scalderà le storiche mura del Cinema Italia.