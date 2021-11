Il Carnè compie 50 anni: l’11 dicembre giornata dedicata al centro visite del Parco della Vena del Gesso | VIDEO

Il Carnè festeggia 50 anni. Era il 1971 quando venne istituito il centro ad opera della Provincia di Ravenna e dei Comuni di Faenza e Brisighella su intuizione dell’allora sindaco di Brisighella Egisto Pelliconi. Venne acquistato un podere abbandonato di 20 ettari che oggi è diventato il principale punto di riferimento per i visitatori del Parco della Vena del Gesso. L’11 dicembre verrà ricordato l’importante anniversario con un’intera giornata dedicata al rifugio organizzata all’ex convento dell’Osservanza di Brisighella. Durante la mattinata si ripercorrerà la storia del centro visite, verrà presentato un videoclip e una nuova brochure. Alle 13 verrà inaugurata al Carnè una targa commemorativa. Nel pomeriggio si parlerà del futuro del centro e del parco, in vista anche della candidatura a patrimonio Unesco. Mercantini di Natale e intrattenimento per famiglie accompagneranno la giornata.