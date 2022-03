È di una medaglia d’oro, 5 di bronzo e diversi piazzamenti a ridosso del podio il bilancio del primo week end delle Finali delCampionato Regionale di Categoria in vasca corta che vede i migliori nuotatori e le migliori nuotatrici affrontarsi allo Stadio del Nuoto di Riccione: il Centro Sub Nuoto Club 2000 schiera una trentina di atleti che, alla fine, avranno disputato oltre 80 finali. Ormai praticamente immancabile è la vittoria del 20enne Michele Busa (Senior) nei 50 metri dorso, mentre hanno conquistato il terzo gradino del podio lo stesso Busa nei 50 stile libero, Alex Gaddoni (Ragazzi, 2008) nei 200 farfalla, Giada Minelli (Ragazzi, 2008) nei 200 farfalla, Penelope Sangiorgi (Junior, 2007) nei 50 dorso e la staffetta 4 per 200 stile libero Ragazzi composta da Angelica Donati, Benedetta Donati, Anna Bolzon e Giada Minelli.

In attesa del secondo ed ultimo week end di gare sempre a Riccione, è palpabile la soddisfazione di coach Marco Fregnani: “Tutti i ragazzi hanno migliorato i tempi con cui avevano conquistato la qualificazione, dimostrando un buono stato di forma e la giusta concentrazione. Siamo pronti per portare a casa altre medaglie”.