Terza partita in Serie C della neopromossaPrima Squadra di pallanuoto del Centro Sub Nuoto e terza sconfitta, più o meno attesa dato che il calendario del Girone 4 le ha riservato finora le più attrezzate Tolentino (5 a 9), Moie (7 a 8) e BluGallery Team San Severino Marche, che sabato scorso è tornato a casa con un gratificante 14 a 7, maturato alla piscina “Gambi” di Ravenna, vasca di casa della formazione faentina. In quest’ultima occasione è sembrata sfumare la baldanza che Faenza aveva mostrato contendendo fino all’ultimo la vittoria a Moie. “Avremmo potuto giocare meglio se avessimo avuto maggiore concentrazione e più compattezza in vasca – commenta l’allenatore-giocatore Michele Solaroli -. E’ un peccato perché ci siamo resi conto di potere essere all’altezza dei nostri avversari che frequentano la Serie C da qualche anno. Stiamo conoscendo questo campionato, che è impegnativo: faremo sicuramente meglio di sabato scorso con quell’umiltà e quella determinazione che ci porteranno a conservare il posto in questa categoria”.

Per chiarezza è bene ricordare che la Serie C ha preso il via sabato 19 febbraio con le gare della 3^ giornata; la 1^ giornata verrà recuperata tra giovedì 7 e sabato 9 aprile, mentre la 2^ giornata diverrà di fatto l’ultima, in quanto da giocarsi sabato 25 giugno, con la 18^ programmata per sabato 18 giugno.

I risultati delle partite della 5^ giornata (sabato 5 marzo): Ravenna-Persicetana 6 a 5; Faenza-BluGallery Team San Severino Marche 7 a 14; Rari Nantes Bologna-Osimo Pirates 2 a 5; Tolentino-Team Marche Moie 12 a 4; Jesina in turno di riposo.

La classifica: Osimo Pirates e Ravenna 9 punti; Tolentino 6; Rari Nantes Bologna 4; BluGallery Team San Severino Marche e Team Marche Moie 3, Jesina 1; Persicetana e Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenza 0; San Severino, Jesina e Persicetana una partita in meno.

Le partite della 6^ giornata (sabato 12 marzo): Persicetana-Faenza (ore 20 alla piscina comunale “Carmen Longo” di Bologna); Team Marche Moie-Rari Nantes Bologna; Jesina-Ravenna; BluGallery Team San Severino Marche-Tolentino; turno di riposo per Osimo Pirates.

Ha preso il via con una vittoria il campionato della formazione Under 13; il team faentino ha esordito nel torneo organizzato dall’Uisp sabato scorso nella piscina di casa in Via Marozza sconfiggendo la Waterpolo Forlì per 6 a 4 nell’ambito della 4^ giornata del girone di andata. Iniziato ufficialmente lo scorso 11 dicembre, il campionato deve vedere il Centro Sub Nuoto recuperare due gare. La 5^ giornata vedrà i ragazzi allenati da Giulia Bonoli ancora a Faenza impegnati sabato 12 marzo alle 17 ad affrontare i forti pari età della Rari Nantes Bologna 1.

Il weekend pallanuotistico della società di Faenza si concluderà domenica 13 alle 21 quando gli Under 16 di coach Piero Calderoni scenderanno in acqua allo Stadio del Nuoto contro i padroni di casa della Polisportiva Comunale Riccione.