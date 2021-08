Il Cammino di Dante a cavallo: parte da Oriolo un viaggio di sette giorni

Il cammino di Dante a cavallo. Partiranno sabato 14 agosto da Oriolo dei Fichi un gruppo di una dozzina di appassionati che si sono ritrovati sulle colline faentine per ripercorrere gli itinerari del Sommo Poeta ricreati dall’associazione Il Cammino di Dante. Si tratta di un gruppo di turisti iscritti all’associazione Natura a Cavallo, realtà che racchiude centinaia di persone in tutta Italia che hanno scelto il cavallo come compagno di vita. Una settimana di viaggio per raggiungere Firenze e poi tornare indietro lungo l’Appennino forlivese. Sempre presente un’assistenza per cavalli e cavalieri.

Si tratta di un esperimento che potrebbe però trasformarsi in un appuntamento abituale o in un punto di riferimento per altri fruitori. Passata l’estate, poi, Natura a Cavallo e Il Cammino di Dante organizzeranno un altro appuntamento per percorrere le tappe ravennati dell’itinerario, con arrivo nella stessa Ravenna.