Un camionista è stato trovato senza vita nella mattinata di venerdì alla stazione di servizio di Sant’Eufemia lungo l’A14bis in direzione di Bologna. Ad accorgersi dell’uomo, alcuni passanti, che hanno notato il corpo immobile sul volante e hanno tentato un primo soccorso, per poi chiedere l’aiuto del 118. Al suo arrivo però il personale specializzato non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, un 63enne bulgaro, residente in Lombardia. Sul posto anche la Polizia Stradale di Ravenna.