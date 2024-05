Il 18 maggio una festa in via Ragazzini, una delle zone di Faenza più colpite dalla doppia alluvione

Via Ragazzini è una delle strade più colpite di Faenza da entrambe le alluvioni. Traversa di via Cimatti, termina affacciandosi sul parco Gatti. Sabato 18 maggio si terrà una festa per tornare ad animare una strada che in questi mesi è stata per troppo tempo silenziosa. Alcune famiglie non torneranno a vivere in via Ragazzini. Le loro abitazioni sono state troppo danneggiate. Altre hanno venduto casa. La maggior parte però lentamente sta cercando di riprendere possesso di quegli spazi distrutti da acqua e fango. Il giorno di festa sarà dedicato a Matteo Gallo, volontario della Croce Rossa che in quei giorni di emergenza a lungo aiutò i residenti di via Ragazzini e del borgo.