In preparazione dei lavori per il risanamento fognario a Godo di Russi, Hera ha organizzato un incontro serale per spiegare ai cittadini come regolarizzare gli scarichi fognari, a seguito del quale saranno attivati i contatti con le utenze interessate per concordare il posizionamento esatto dell’allaccio fognario di ogni singolo fabbricato.

L’incontro, indetto su richiesta dell’Amministrazione Comunale, si terrà domani sera, giovedì 15 ottobre, alle ore 20.30 presso la Sala Edera in via Faentina Nord 202 a Godo di Russi.

In ottemperanza alle disposizioni normative anti-Covid 19, si richiede la presenza di un unico esponente per ogni utenza/nucleo familiare.

Le utenze che dovranno adeguare gli allacci per il collegamento alla rete di fognatura pubblica sono una settantina: nello specifico, si tratta di quelle residenti in via Faentina Nord, ai numeri civici dispari dal 145 al 317.

Un progetto di risanamento da oltre 800mila euro

La durata preventivata dei lavori, che comporteranno un investimento di 820mila euro, è di circa 10 mesi, mentre la messa in esercizio dell’intervento è prevista entro il 2021.

L’importante intervento, previsto dalla normativa per risolvere le interferenze tra canali di bonifica a reticolo idrografico superficiale e reti fognarie esistenti sul territorio regionale, consiste nella realizzazione di nuove condotte e di nuovi allacci per eliminare le interferenze fra il sistema fognario e, nello specifico, lo Scolo Canaletta Vecchia Godo Monte, e per far confluire i reflui alla rete esistente e quindi al depuratore di Russi.

Le opere saranno completate con la riqualificazione di un tratto obsoleto di rete di acquedotto della lunghezza di 700 metri.