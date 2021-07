Il 15 luglio torna il Mercatino dei Ragazzi: prenotazione obbligatoria per le piazzole

Torna il Mercatino dei Ragazzi. Il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle 18 alle 22, le famiglie, i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno tornare a disporre i loro teli in Piazza del Popolo per vendere giochi e libri o prodotti artigianali creati dai ragazzi stessi. Non sono cambiate le norme che regolamentano i possibili oggetti da mettere in vendita. È cambiata, invece, a causa della pandemia, l’organizzazione. Sarà obbligatorio nei giorni precedenti il mercatino prenotare il proprio posto in piazza. Anche quest’anno sarà la Consulta del Volontariato ad organizzare il mercatino, in collaborazione con il Comune di Faenza e grazie al supporto di diverse associazioni (Avis Faenza, Gev Guardie Ecologiche Volontarie di Faenza, Anmic Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili, Croce Rossa Italiana Comitato di Faenza, Associazione Nazionale Carabinieri – 85° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile A.N.C. di Faenza)

La richiesta di prenotazione potrà essere effettuata scrivendo all’indirizzo mail: consultavolontariatofaenza@racine.ra.it