Sono terminate intorno alle 14.00 al Pala De Andrè gli adempimenti dei Servizi di polizia (identificazione e fotosegnalamento) e quelli dei servizi sociali del Comune ( con i mediatori) per i 73 migranti sbarcati stamattina intorno alle ore 00.30 alla banchina del Terminal di Fosfitalia dalla nave ONG Geo Barents.

Non sono state rilevate particolari criticità, fatta eccezione per il giovane accompagnato in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale al momento dello sbarco per accertamenti e successivamente rientrato e ripartito per il Veneto insieme agli altri 70 migranti.

I due minori destinati a rimanere in Regione sono stati trasferiti questa mattina uno a Bologna accompagnato dalla Croce Rossa Italiana, e l’altro a Ravenna in Santa Maria in Fabriago Lugo.

“Si è trattato di uno sbarco complesso – ha dichiarato il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa – il primo dei 13 avvenuto di notte in una banchina finora mai utilizzata e tutto è filato liscio a conferma di una macchina organizzativa ormai collaudata che riesce a gestire situazioni delicate ed inedite con grande spirito di squadra e di adattamento”.

In queste ore 71 dei 73 migranti giunti a Ravenna stanno raggiungendo a bordo di 2 pullman messi a disposizione dalla Prefettura le sedi di destinazione in Veneto.