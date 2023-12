I Vigili del Fuoco festeggiano con le famiglie la patrona Santa Barbara

Tradizionale festa nel pomeriggio del 4 dicembre alla caserma di viale Randi per festeggiare insieme alle famiglie Santa Barbara, la patrona dei Vigili del Fuoco. Come ogni anno, nel piazzale di fronte alla caserma sono stati esposti alcuni mezzi utilizzati dai pompieri durante i vari servizi di emergenza. All’interno della caserma, invece, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ha allestito per i bambini Pompieropoli, uno speciale percorso ideato per far provare anche ai più piccoli cosa vuol dire essere un pompiere.

Le celebrazioni per Santa Barbara sono iniziate fin dalla mattina di lunedì, con la deposizione di fiori alla lapide in ricordo dei caduti e con la messa celebrata nella Basilica di San Francesco dall’Arcivescovo di Ravenna e Cervia Lorenzo Ghizzoni.

Tutti i comandi dei Vigili del Fuoco della provincia hanno aperto le porte alla cittadinanza in occasione del 4 dicembre.