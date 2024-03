“I Blacks ritornano al PalaCattani per affrontare l’Allianz Pazienza San Severo, primo di cinque incontri casalinghi che attendono i faentini nelle restanti otto giornate di campionato. Il match con i pugliesi, fondamentale in chiave play off, si giocherà domenica alle 18 e si prevede una grande cornice di pubblico.

I biglietti si possono acquistare on line sul circuito Live Ticket o domenica dalle 17 alle biglietterie del PalaCattani.

L’AVVERSARIO Ritagliatasi meritatamente il ruolo di squadra rivelazione del campionato nella prima parte di stagione, ora l’Allianz Pazienza San Severo vuole chiudere al meglio la regular season conquistando un buon piazzamento nei play off. Al momento i pugliesi sono quinti insieme a Fabriano e nelle ultime giornate saranno attesi da molti scontri diretti, a cominciare da quello con i Blacks.

Nell’ultimo periodo San Severo non è riuscita a mantenere continuità nei risultati, ma l’ottimo roster di coach Luciano Nunzi che abbina esperienza a gioventù, ha tutte le possibilità per essere protagonista nel rush finale del campionato.

Rispetto alla gara di andata, vinta dall’Allianz Pazienza 85-66, ci saranno il play classe 2004 Gianluca Frattoni, arrivato dall’A2 dove vestiva la maglia della Real Sebastiani Rieti, e il pivot georgiano Roman Tchintcharauli, in panchina a novembre soltanto per onore di firma.

L’uomo chiave dei pugliesi è l’argentino Stefano Pierotti, che viaggia a 15.4 punti e a 6 assist di media, uno dei migliori stranieri del girone, ma anche la guardia\ala serba Djordje Pazin con 9.9 punti di media e la guardia Mattia Magrini con le sue triple, sono determinanti. Nel reparto esterni ci sono anche Arcangelo Guastamacchia e il macedone Goce Petrushevski che spesso sono decisivi, mentre come playmaker dalla panchina entrano Fabio Montanari e Luca Colombo.

Sotto canestro la fisicità del centro Yande Fall fa la differenza e ben si abbina alle caratteristiche di Tommaso Gatto, ottimo anche nel tiro da fuori, e a quelle di Tchintcharauli.

I tanti uomini nelle rotazioni rendono quindi San Severo una squadra completa e imprevedibile.

Quella di domenica sarà la terza sfida tra Raggisolaris e Allianz San Severo, con i pugliesi che hanno vinto entrambi i precedenti.

IL PREPARTITA “Con San Severo sarà uno scontro diretto da affrontare con il giusto spirito – sottolinea coach Alessandro Lotesoriere – e il fatto di giocare in casa dovrà essere un nostro punto di forza. L’Allianz Pazienza arriva da una sconfitta contro Jesi dove si è fatta valere mostrando le sue qualità: in questo incontro era al completo e proprio le assenze le avevano fatto fare alcuni passi falsi nelle giornate precedenti.

San Severo ha tantissimi tiratori da tre punti e una grande aggressività difensiva, e può contare su tanti giocatori nelle rotazioni. Il punto di riferimento è Pierotti, miglior assistman del campionato e miglior realizzatore dei pugliesi, bravo ad innescare il gioco e ad essere protagonista quando serve, ma ogni giocatore può essere pericoloso ed infatti tranne i due centri, tutti sono bravi nel tiro dall’arco.

Bisognerà quindi giocare un match di grande determinazione difensiva e bloccare i loro tiratori per evitare che prendano fiducia, perché altrimenti diventano difficilmente marcabili: su questi due aspetti dovremo costruire la nostra partita”.”