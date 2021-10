Halloween: nelle vetrine del centro le ghirlande realizzate dai ragazzi con disabilità |VIDEO

In occasione della festa di Halloween, il Comitato Spasso in Ravenna ha avviato una nuova collaborazione con la Cooperativa San Vitale per realizzare delle speciali ghirlande destinate ad abbellire le vetrine del centro storico. Le decorazioni, realizzate dai ragazzi e dalle ragazze con disabilità della Cooperativa, sono composte interamente utilizzando la carta e le pagine di libri altrimenti destinati al macero.