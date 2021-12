Grave incidente alle ore 21.30, un ciclista è stato travolto sulla via Dismano poco dopo l’incrocio di via Ponte della Vecchia direzione Ravenna, presso l’incrocio di via Bosco. L’uomo era privo di documenti è stato trasportato intubato in gravi condizioni al Bufalini di Cesena dai sanitari del 118 intervenuti.



L’auto che ha investito il ciclista è una Ford che percorreva la via Dismano nella stessa direzione Ravenna danneggiata sul lato anteriore destro. Sul posto la Polizia locale per i rilievi, la strada è rimasta completamente chiusa per circa mezz’ora. Intervenuti i Vigili del fuoco di Ravenna per assistenza al personale del 118.