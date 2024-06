Un nuovo macchinario per pulire il centro e nuove strategie per il decoro di piazze e strade

Un nuovo macchinario e una nuova strategia, in collaborazione con Ciclat, Hera e Scout, per migliorare il decoro urbano del centro storico. È entrato in funzione in questi giorni il nuovo aspiratore elettrico con kit di lavaggio per migliorare il servizio di pulizia in città. Potrà raccogliere piccoli oggetti e pulire le aree sporche. Agli Scout del Gruppo Faenza 3 invece verrà affidata la rimozione delle erbacce. In due punti del centro verranno poi installati degli ecobox per nascondere i bidoni della raccolta vetro. La nuova strategia ideata dal Comune poi punterà a sensibilizzare i proprietari di locali sfitti a mantenere puliti i propri spazi, ospitando la campagna di comunicazione di Fare Faenza. Azioni di sensibilizzazione verranno portate avanti nei confronti dei padroni di cani, aumenteranno gli orari di apertura dei bagni pubblici, cambierà la gestione della manutenzione delle tende di Piazza del Popolo. Una serie di iniziative finanziate con una decina di migliaia di euro.