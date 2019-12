70enne ricoverata in gravi condizioni al Bufalini di Cesena dopo uno scontro auto-bici in via Oriani, a Cervia, all’altezza dell’incrocio con via Spallicci. Sulle dinamiche dell’incidente, avvenuto poco prima delle 17, sta indagando la Polizia Locale di Cervia-Milano Marittima. La donna, caduta violentemente a terra, ha ricevuto le prime cure sul posto dal personale del 118, intervenuto con un’ambulanza e con l’auto medica. Una volta stabilizzate le condizioni della paziente, visto la gravità delle ferite, è stato disposto il trasferimento d’urgenza al centro traumatologico specializzato romagnolo dove l’anziana è arrivata con il codice di massima gravità.