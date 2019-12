Primo tempo equilibrato con le squadre che non riescono a pungere, la partita cambia allo scadere con i giallorossi in 10 per l’ingenuità di Pellizzari. Nella ripresa i padroni di casa subito in vantaggio portano a casa il terzo successo consecutivo.

La cronaca del match vede il Ravenna partire bene, ed al 2’ minuto Ricchi mette un bel pallone sul secondo palo per Nocciolini, palla un po’ larga sulla quale il 9 giallorosso può solo rimettere in mezzo ma senza trovare fortuna.

Risponde subito il Modena con Sodinha per Tulissi che taglia il campo e trova largo De Grazia anche qui sul cross del centrocampista canarino non arriva nessuno a concludere. La gara continua su ritmi elevati nella mediana, ma entrambe le squadre non trovano lo spiraglio per portarsi in vantaggio

Al 39’ l’episodio che cambia il match, espulsione per Pellizzari reo di avere colpito a palla lontana Sodinha. Modena che con Varutti prova subito a capitalizzare, ma la conclusione dai 25 metri è alta.

In avvio di ripresa Modena subito in vantaggio, gol di Spagnoli di testa che svetta su Ronchi e mette alle spalle di Cincilla il bel cross di Mattioli. Giallorossi in 10 riescono a tenere bene il campo, ma trovare spazio è ancora più dura in inferiorità numerica, anzi

il Ravenna subisce il secondo gol al 18’ su un corner battuto da Sodinha, sul secondo palo svetta più alto di tutti Zaro, mettendo il punto finale sulla gara. Giallorossi che chiudono il girone di andata con 18 punti, e da domenica ripartiranno contro la Fermana per un ritorno che dovrà necessariamente vedere un cambio di marcia per la conquista della salvezza.

TABELLINO:

Modena – Ravenna Football Club 1913: 2-0

Modena: Gagno, Tulissi (36′ st Rossetti), Ingegneri, Rabiu, Sodinha (28′ st Bruno Gomes), Spagnoli (36′ st Politti), Mattioli, Zaro, Varutti, De Grazia (21′ st Laurenti), Davì. A disp.: Pacini, Narciso, Cargnelutti, Boscolo Papo, Ferrario, Stefanelli, Duca, Sparviero. All.: Michelel Mignani.

Ravenna Football Club 1913: Cincilla, Ricchi (7′ st Purro), Pellizzari, Ronchi, Raffini, Nocciolini (28′ st Giovinco), Nigretti, Sirri, Mustacciolo (18′ st Grassini), Papa (29′ st Jidayi), Lora (29′ st Fiorani). A disp.: Spurio, Fyda, Sabba. All.: Luciano Foschi.

Reti: 3′ st Spagnoli, 18′ st Zaro.

Note: Ammoniti: Mattioli, Zaro, Papa, Purro, Tulissi. Espulsi: Pellizzari al 40′ pt.