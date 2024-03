Grande vittoria per la Raggisolaris Academy, aggiudicatasi il derby con Russi. I faentini hanno giocato per quaranta minuti con grande attenzione, conducendo a lungo i giochi e riuscendo nell’unico momento di calo a reagire alla grande. Quando gli ospiti si sono portati sotto 45-48 a 4’40’’ dalla fine, l’Academy ha piazzato un break di 11-2 andando sul 58-47, concedendo due soli punti negli ultimi cinque minuti grazie ad un’ottima difesa.

“Abbiamo giocato con grande intensità ed energia – afferma un più che soddisfatto Matteo Pio – e faccio i complimenti ai ragazzi per essere sempre stati concentrati. Quando una squadra subisce 47 punti vince sempre le partite e siamo stati bravi a concederne soltanto una decina a quarto giocando sempre a pallacanestro e vincendo meritatamente in una giornata in cui non abbiamo avuto alte percentuali offensive: tutti si sono sempre sbattuti al massimo sia nei momenti negativi che in quelli positivi. Ora dobbiamo provare a fare qualche colpo nelle prossime partite”.

La Raggisolaris Academy ritornerà in campo venerdì 22 marzo alle 20.30 in casa con Budrio.

Raggisolaris Academy 60

Basket Club Russi 47

(21-12; 34-26; 42-32)

FAENZA: Merendi 4, Rosetti, Marabini 3, Naccari 7, Belmonte, Garavini 4, Caramella 2, Ravaioli 11, Ballarin 6, Ndiaye 4, Bendandi 15, Santandrea 4. All.: Pio Ass.: Monteventi – Stefanelli

RUSSI: Kertusha 3, Cervellara 4, Scaccabarozzi 2, Catenelli 7, Basaglia 2, Bergantini 12, Bassi, Totaro 10, Morigi, Licchetta, Vistoli 7. All.: Senni