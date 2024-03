“Il Consiglio Territoriale dell’area 7 – Roncalceci, segue con molta attenzione, da diversi anni, lo studio in corso per la riqualificazione e messa in sicurezza della SS67 (Via Ravegnana), essendo questa l’arteria di collegamento tra Ravenna e Forlì che attraversa i suoi centri abitati.

L’incontro con ANAS e la Regione Emilia- Romagna, tenutosi in Consiglio Comunale il 13 marzo, è stata una buona occasione per conoscere lo stato dell’arte dei lavori.

Grazie al finanziamento della Regione si è finalmente arrivati ad avere un progetto di fattibilità tecnico -economica che potrà permettere di inserire i lavori nel Contratto di Programma tra ANAS e Regione Emilia- Romagna.

Come territorio abbiamo accolto con grande favore l’impegno dell’Assessore Corsini ad inserire tra i progetti prioritari della Regione la variante della Ravegnana e auspichiamo un impegno condiviso tra Regione, Anas e Governo per un rapido finanziamento dell’opera, in modo da velocizzare al massimo la sua realizzazione.

Auspichiamo inoltre anche un coinvolgimento dei territori interessati per una maggiore presa di coscienza delle scelte progettuali.

Raggiungere l’obiettivo di di una maggiore sicurezza e scorrimento su un’arteria attualmente molto trafficata , anche per la presenza di numerose attività artigianali ed industriali, pericolosa ed inadeguata, resta per noi una priorità assoluta.”

Consiglio Territoriale Roncalceci