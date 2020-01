È scomparso Elio Venturi. In molti a Ravenna lo stanno ricordando in queste ore per le sue battaglie a favore delle minoranze, in particolare per il suo impegno nel comitato ravennate di Arcigay.

I funerali di Elio Venturi sono in programma alle 10 di giovedì 30 gennaio, alla camera mortuaria

Il sindaco Michele de Pascale lo ha voluto ricordare così su Facebook, postando la foto di quando celebrò l’unione civile di Venturi con il compagno Claudio:

“Con grandissimo dispiacere ho appreso della morte improvvisa di Elio Venturi.

Lo ricordo come una persona gentile e disponibile; partecipava con generosità e passione alla vita della nostra comunità. Nel 2016 ho celebrato la sua unione civile.

Le mie più sincere condoglianze a suo marito Claudio e a tutta la sua famiglia”.

Il comitato cittadino di Classe, su Facebook, ha voluto ricordare Venturi con un post pubblico

“Il sottoscritto e tutti i membri del Comitato si stringono forte alla famiglia ed in particolare al coniuge Claudio, nella consapevolezza che non ci sono parole o azioni che possano alleviare il dolore provato da questo momento. Elio, uomo retto, onesto, altruista instancabile e sempre disponibile è stato un elemento determinante nella compagine del Comitato Cittadino. Carissimo amico ci mancherai sempre ma il tuo ricordo rimarrà indelebile nei nostri cuori e nei cuori di tutte le persone che hanno avuto il piacere e l’onore di averti conosciuto. Siamo certi che anche da lassù non ci farai mancare il tuo supporto. Addio carissimo amico. Che la terra ti sia lieve”.