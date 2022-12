Lunedì 5 dicembre, dalle ore 18.00, in videoconferenza, la CNA di Ravenna propone un aggiornamento per le imprese dal titolo “Google Analytics: questione privacy e potenzialità di GA4” sul tema dell’analisi dei dati sul web e sullo scontro tra Unione Europea e big tech americane rispetto al trattamento dei dati raccolti.

L’uso di Google Analytics è importante per tutte le imprese, in particolare per quelle legate alla pubblicità e alla comunicazione: saper leggere i dati consente di definire con chiarezza obiettivi e risultati di ogni attività promozionale. Allo stesso tempo c’è un interesse generale alla difesa dei dati che dev’essere garantito. Obiettivo di questo webinar è approfondire il tema anche alla luce delle recenti comunicazioni del Garante per la Privacy secondo cui Google Analytics violerebbe le norme del GDPR.

Presiederà l’iniziativa Enrico Rosso, Presidente CNA Comunicazione e Terziario Avanzato Ravenna. Interverranno i formatori Avv. Roberta Rapicavoli, esperta in privacy e diritto informatico, e Giacomo Galanti, Digital Analytics Expert.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Gli iscritti riceveranno il link per collegarsi al webinar poco prima dell’inizio dell’evento. Iscrizioni su Eventbrite: https://ga4.eventbrite.it