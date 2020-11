Gli scrittori diventano librai per un giorno: non potendo organizzare presentazioni, venderanno i loro libri

A Faenza gli scrittori diventano librai per un giorno. Non potendo più organizzare appuntamenti aperti al pubblico per la presentazione dei libri, gli scrittori andranno direttamente nelle librerie a vendere i loro volumi. L’idea è venuta Renzo Bertaccini che con la sua Bottega Bertaccini aiuta a raccontare l’arte e la storia locale e della Romagna. A partire da sabato 21 novembre, quindi, alcuni scrittori sono stati invitati in libreria per incontrare direttamente i propri lettori o potenziali lettori. Il primo a cimentarsi nella nuova veste sarà Cristiano Cavina. L’idea nel frattempo sembra aver trovato in rete il gradimento di altri titolari di librerie.