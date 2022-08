La Mernap Faenza non si ferma e piazza un altro colpo di mercato. Dopo l’annuncio di Alessandro Grelle di pochi giorni fa la società manfreda ha ottenuto dal Bologna il prestito di un laterale difensivo. Si tratta di Giacomo Ferrara, calciatore classe ’98 il quale dopo la trafila nel settore giovanile dell’Imolese è approdato nella prima squadra dei grifoni prendendo parte al campionato di serie C1 nel 2017. In estate si è trasferito a titolo definitivo al Fossolo 76 Bologna, squadra con cui ha disputato 3 campionati di serie C1 e un campionato in serie B nazionale con la Dozzese in prestito.

«Della Mernap avevo già sentito parlare – ha detto Giacomo Ferrara da neo giocatore della Mernap -, ed ero già in contatto con il presidente Merenda da alcuni anni. Quest’anno ci sono state le condizioni per accettare il trasferimento a Faenza. Credo possa essere un’annata importante, il gruppo è giovane, ci conosciamo tutti e c’è già feeling. Spero di disputare un campionato importante e sono a disposizione per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dalla società».

Per i faentini si tratta della quinta incursione sul mercato e con l’arrivo di Ferrara la formazione agli ordini di mister Francesco Ghera dovrebbe essere al completo, anche se ulteriori trattative sarebbero in corso per il completamento del roster, soprattutto in prospettiva futura. La Mernap infatti è alla ricerca di nuovi profili, perlopiù giovani da alternare in prima squadra.

LA NUOVA C1

Al netto dei ripescaggi effettuati dal comitato regionale Emilia-Romagna il girone di serie C1 vanterà 11 formazioni: Bagnolo (RE), Baraccaluga (PC), Forli e Santa Sofia (FC), Rimini (RN), Due G Futsal Parma (PR), Futsal Sassuolo e Montale Football Five (Mo), Mernap Faenza (RA), X Martiri Ferrara (Fe) e Villafontana (BO).