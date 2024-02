“Ritengo che la proposta del senatore Calenda di istituire un momento di pubblica solidarietà per la morte di Navalyn, democratico oppositore di Putin assassinato in un carcere Russo, sia necessaria per ribadire l’importanza dei valori democratici, in un momento in cui due guerra alle porte dell’Europa rischiano di mettere seriamente in pericolo la stessa idea di Europa.

In questo senso ho chiesto ai segretari di consociazione di invitare le sezioni del PRI ad esporre le bandiere dell’Edera a mezz’asta domani, invitando al contempo i consiglieri comunali repubblicani, ovunque eletti, a proporre Ordini del Giorno per ricordare il sacrificio di Navalyn e la necessità di difendere sempre i valori democratici di libertá, uguaglianza e fraternità sanciti nella nostra Costituzione.

Valori che rappresentano quelli della nostra Repubblica e anche quelli dell’Europa che le attuali vicende rendono sempre più necessaria come unione federale, accelerando anche il processo che porti quanto prima all’istituzione di un Commissario alla difesa.”