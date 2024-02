“Una Piega per lo IOR”: oggi a Ravenna e Lugo. Parrucchieri in campo per le donne in chemioterapia

“Una Piega per lo IOR”, oggi a Ravenna e Lugo fino alle ore 17.00 e andrà a sostegno del crowdfunding dell’Istituto Oncologico Romagnolo “La Mia Mamma è Bellissima”,iniziativa a sua volta pensata per allargare a tutte le pazienti che ne sentono il bisogno il Progetto Margherita e tutti quei servizi gratuiti dedicati alla lotta contro il cancro al femminile. Molto più di un semplice servizio di fornitura di parrucche oncologiche gratuite, il Progetto Margherita dello IOR offre alle donne in chemioterapia la professionalità di un parrucchiere e il conforto di un volontario che le accompagna nella scelta della chioma e del colore che meglio si addice loro. L’importanza di questa attività è sancita dai numeri, con ben 358 pazienti che ne hanno usufruito nel solo 2023: tra queste, 123 erano della provincia di Ravenna.

A Lugo i parrucchieri saranno a disposizione dalle 9:30 alle 17 presso il Tatì Hotel in via Provinciale Cotignola 22/5. A Ravenna dalle 9 alle 17 presso la sede Formart in viale Newton 78.