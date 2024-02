La Fenix Energia vince 3-1 in casa del Copparo Volley mantenendo la seconda posizione, ma nonostante il successo ha giocato decisamente sottotono, come afferma anche coach Loris Polo

“È stata una prestazione che fatico a commentare – spiega l’allenatore –: direi che è stata molto negativa e quasi imbarazzante. Il primo set è andato via liscio senza problemi poi abbiamo smesso di giocare e non ci è più venuto niente. Tecnicamente non abbiamo fatto nulla, non ci aiutavamo e abbiamo vinto solo perché siamo più forti delle avversarie, ma non abbiamo né meritato di vincere né fatto niente per ottenere i tre punti.

Sono deluso e non la giudico una giornata storta, perché di solito anche in quelle si lotta, mentre questa volta non eravamo pronti a fare niente. Sono amareggiato, perché le ragazze lavorano e si impegnano, ma ogni tanto capitano queste situazioni che sinceramente non so spiegare. Portiamo a casa il risultato e basta perché non salvo nulla. Ora dobbiamo capire come reagire, perché la squadra vista ieri non è la nostra squadra”.

La Fenix Energia ritornerà in campo sabato 24 febbraio alle 20.30 in casa con la CLAI Imola.

Copparo Volley – Fenix Energia Faenza 1-3 (12-25; 25-23; 27-29; 23-25)

FAENZA: Bartoli 1, Benedetti 12, Dall’Oppio 7, Enabulele 14, Gallegati 18, Melandri 4, Ramponi 11, Rossi 5, Spada, Calderoni (L1), Rosetti (L2), Calubani, Merendi ne. All.: Polo